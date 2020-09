Tahir Kartal: "Taşkın riski taşıyan alanlarda yapılaşmanın neticelerini ülke olarak ödüyoruz"

Buna rağmen hala bunlar başımıza geliyorsa oturup düşünmemiz lazım. Artık bu hatalardan dönüp riskli bölgelerden bir an önce uzaklaşmamız lazım” dedi.

En son Giresun'da meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan sel felaketinden ülke olarak ders çıkarılması gerektiğini bildiren Tahir Kartal, firma olarak kendilerinin genelde DSİ taşkın koruma inşaatlarının yapımını üstlendiklerini, yapılan bu projelerle risk altındaki o bölgenin güvenilir hale geldiğini belirterek, “Bizi bu alana iten en önemli sebep, taşkın riski taşıyan alanlarda bazı yapıların mevcut olmasıydı. Her ne kadar koruma yapılsa dahi keyfi sebeplere dayanarak derelerin kenarlarına ev yaptırmak, hobi evleri ya da ticari faaliyet yürütülmesi oldukça sakıncalıdır. Benim amacım bu felaketleri önleyecek şekilde riski en aza indirgeyecek yapı oluşturmaktır. Her ne olursa olsun taşkın riski taşıyan yapılardan uzak durmak gerekir” dedi.

Kartal, yağmurun yetişemediği yerlere devletin yetiştiğini ifade ederek, “Taşkınlar, doğal afetler ve benzeri her türlü doğal felaketlerden korunmak için devlet her türlü fedakarlığı yapıyor. Bölge halkı olarak vatandaşların da gösterilen tedbir ve yasaklara uyması lazım. Sadece taşkın ve sel felaketlerinde değil gölet ve sulama kanallarında, barajlarda serinlemek adına birçok can kaybı yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için bu anlamda yönlendirici levhalarda bir hayli eksik. Anadolu'da çocuklarımızın serinleyeceği ve risk taşımayan havuzlar inşa etmemiz lazım. Devletimizin bu anlamda yaptığı yatırımları ve destekleri göz ardı edemeyiz. Ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeler. Bu süreçte tek gayemiz milletimizin başına gelebilecek doğa facialarını önlemek ve hataya yer vermemektir” diye konuştu.

Bu bağlamda yapılan tüm yatırımların yerinde ve doğru olduğunu belirten Kartal, “Bundan sonraki süreçte de biz devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Önceliğimiz milletimizin can sağlığını korumak ve taşkın felaketlerini önleyecek projelerin tamamını hayata geçirerek oluşacak tüm sel ve benzeri felaketlerin önüne geçmek olacak. Devletimizin bu konudaki gayretleri ve çalışmaları ortadadır. Bizler de bu faaliyetlere ortak olarak diliyoruz ki ülkemizde ve çoğunlukla Karadeniz'de meydana gelen bu felaketleri birlikte önleyeceğiz. Birlikte başaracağız” dedi.