İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksiciler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara Demetevlet’de bulunan bir taksi durağında taksiciler arasındaki çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ankara Demetevlet'de bulunan bir taksi durağında taksiciler arasındaki çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Demetevler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında çalışan 06 T 3951 plakalı taksinin sürücüsü Zafer Y. ile 06 T 3543 plakalı taksinin şoförü Hasan Hüseyin D. arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgayı gören çevre esnaf ve vatandaşlar durumu yatıştırdı. Ancak husumet devam edince saat 16.00 sıralarında Hasan Hüseyin D. isimli kişi Zafet Y.'yi araç içerisinde bulunduğu sırada başından silahla vurarak yaraladı. Zanlı silahı ateşledikten sonra olay yerinden kaçtı. 112 Acil ekipleri olay yerine gelerek vurulan kişiyi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.