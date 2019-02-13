Talip Geylan'dan MHP Genel Bahçeli'ye tebrik ziyareti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek tebriklerini sundu.

Ziyarette Sayın Genel Başkana Kur'an-Kerim, Bayrak ve kalemden oluşan bir hediye takdim ettiğini belirten Geylan, “Siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurudur. 1946 yılında çok partili hayata geçmiş olan Türk siyasi hayatı çok badireler atlatarak bugünlere geldi. Türk demokrasi tarihinin en önemli parçalarından olan Milliyetçi Hareket Partisi de yarım asırlık birikim ve tecrübesiyle demokrasimizin yapı taşlarındandır. Türkiye sevdalılarının, yeni yönetim modeliyle üçüncü dönemini yaşayan ülkemizin bundan sonraki süreçlerinde de çok önemli hizmetlere vesile olacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; mukaddes inancımızın ve değerlerimizin menbaı Kuran-ı Kerim, bağımsızlığımızın ve milli şerefimizin timsali al bayrağımız ve ilim ve irfanımızın sembolü kalemden müteşekkil hediyemizi sayın Genel Başkanımıza takdim ederek 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebriklerimizi ilettik” dedi.