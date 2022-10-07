'Tam Bana Göre Festival'de Kahramanmaraş rüzgârı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen “Tam Bana Göre Festival” etkinliğinde açtığı stantlarda Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ile tarihi ve turistik mekânlarını katılımcılara tanıtıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde “Gençlik ve Yerel Yönetimler" temasıyla düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"inde açtığı stantlarda Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları, turizm alanları ve tarihi mekânları ile kültür-sanat alanında hayata geçirilen faaliyetleri misafirlere tanıtmaya devam ediyor. Büyükşehir'in stantlarında sergilenen sim sırma, oyma sandık ve yemeni gibi kültürel öğelerin yanı sıra tarhana, fıstık ezmesi, kırmızı biber gibi yöresel lezzetler misafirlerin ilgi odağı oldu. Büyükşehir'in Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde üretilen hediyelik eşyalar katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Festivalde misafirlere ikram edilen Kahramanmaraş Dondurması da yoğun ilgi gördü.

Festivalde, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'a yakışır etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Büyükşehir stantlarında gerçekleştirilen ödüllü şiir yarışmaları gençlerin ilgi odağı oldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmalarda gençler hem şiir okuyor hem de çeşitli hediyeler kazanıyor.