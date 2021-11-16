‘Tam Bana Göre Festival'in ilgi odağı Keçiören Belediyesi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan ‘Tam Bana Göre Festival'de Keçiören Belediyesinin birbirinden eğlenceli stant ve oyun alanları gençlerin ilgi odağı oldu.

Keçiören Belediyesinin festival alanına kurduğu birbirinden renkli stant ve oyun alanlarını ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yarış simülasyonunun keyfini çıkarırken, gençleri stantları ziyaret etmeye davet etti.

16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivale Türkiye'nin birçok ilinden belediyelerin katılım sağlarken, Keçiören Belediyesi; Squid Game Kurabiye Oyunu, Teleskop, Mini Futbol Sahası, Survivor Alanı, Pedallı Slot Car, Şişme Dart, Şans Çarkı, Yarış Simülasyonu, Robotik Kodlama ve Keçikoop standı kuruldu.

Festivalde rock konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e- learning eğitimleri, etnospor, söyleşiler, konferanslar ve özel lezzetler de bulunuyor.