Tam kapanmanın ilk sabahında Başkent'te ‘sessizlik' hakim

Korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük ‘tam kapanma'nın ilk sabahında Başkent'in uğrak yeri olan mekanları boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanma 81 ilde olduğu gibi Ankara'da da saat 19.00 itibarı ile başladı. Tam kapanma öncesi şehir giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Normal zamanlarda Başkent'in en yoğun yerlerinden olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Karanfil Caddesi gibi alanlar sessiz kaldı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında dışarı çıkma izinleri bulunanlar haricinde sokaklar boş kalırken, muafiyet izin belgelerinin sıkı denetimi nedeniyle kontrol noktalarında bazen araç kuyrukları oluştu. Tam kapanmanın Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle insanların memleketlerine gitmeye çalışması, şehir giriş ve çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluşmasına sebep oldu.