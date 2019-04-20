Tamer Avcı: “Bugün maçı kaybettik ama yenilmedik”

Lig'in 30. haftasında lider Gençlerbirliği'ne konuk olan İstanbulspor müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta başkent temsilcisi Osmanlıspor'u, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında 1-0 mağlup eden İstanbulspor bu hafta Ankara Eryaman Stadında Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Müsabakayı 1-0 kaybeden İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptı. Avcı, “Lider bir takıma karşı, lider takımın evinde oynadık. Oyuncularım bugün yüzde 63 topla oynama oranıyla mücadele etti. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu da bizden başka bir takım başaramazdı. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum ama bizim oyuncularımız oyun planına daha çok sadık kaldı. Yapılması gereken her şeyi yaptılar, gerçekten çok iyi mücadele ettiler. 3 topumuz direkten döndü bir tane de doksandan çıkartılan top var bunlar mazeret değil, üzülmedik. Bugün maçı kaybettik ama yenilmedik” dedi.