İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tamer Avcı: “Bugün maçı kaybettik ama yenilmedik”

Spor Toto 1.

Lig'in 30. haftasında lider Gençlerbirliği'ne konuk olan İstanbulspor müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.


Geçtiğimiz hafta başkent temsilcisi Osmanlıspor'u, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında 1-0 mağlup eden İstanbulspor bu hafta Ankara Eryaman Stadında Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Müsabakayı 1-0 kaybeden İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptı. Avcı, “Lider bir takıma karşı, lider takımın evinde oynadık. Oyuncularım bugün yüzde 63 topla oynama oranıyla mücadele etti. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu da bizden başka bir takım başaramazdı. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum ama bizim oyuncularımız oyun planına daha çok sadık kaldı. Yapılması gereken her şeyi yaptılar, gerçekten çok iyi mücadele ettiler. 3 topumuz direkten döndü bir tane de doksandan çıkartılan top var bunlar mazeret değil, üzülmedik. Bugün maçı kaybettik ama yenilmedik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.