Tamer Avcı: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

Boluspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, Keçiörengücü galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, "Bugün buraya puantaj itibariyle zor bir bölümde geldik. Ateş hattının içindeyiz. Kesinlikle puan ve puanlar almak için geldik buraya. Fakat bugün bunları alabilmeniz için oyundan ziyade gerçek mücadeleyi ortaya koymak gerekiyordu. Bugün takımımız gerekli mücadeleyi ortaya koydu. Pozisyonu bulup golümüzü attık ve 1-0 kazandık. Artık önümüzde 8 maç kaldı. Boluspor bu durumdan çıkaracağız inşallah. Kazandığımız için çok mutluyuz. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.