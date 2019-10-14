Tamer Karadağlı TED Ankara Koleji'nde gençlerle bir araya geldi

TED Ankara Koleji'nde öğrencilerin meslek tercihlerine yön vermek amacıyla düzenlenen “Benden ne olur?” konferanslarına katılan Karadağlı, Ankara Kolejli olmak ve meslek seçimi üzerine öğrencilerle söyleşti.

TED Ankara Koleji Lise Kısmı konferans salonunda düzenlenen söyleşide ünlü oyuncuya, okul sıralarından dönemdaşı Aydıner İnşaat AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aydıner de eşlik etti. Karadağlı ve Aydıner, öğrencileri hayallerini süsleyen mesleği yapmaları konusunda yüreklendirdi. “Her anne baba çocukları için en doğruyu hayal eder, en iyisini ister ama anneleriniz babalarınız sizin yerinize yaşamayacak. Sizin kendi hayatınız var. Hepiniz birer bireysiniz ve doğru kararları vermeniz gerekiyor. Gönlünüzde yatan aslan neyse onun peşinden gitmelisiniz” diyen Tamer Karadağlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Her şey olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız” sözünü hatırlattı.

Öğrencilerin sorusu üzerine okul yıllarında başlarından geçen ilginç anılarını da anlatan Tamer Karadağlı ve Ömer Aydıner, söyleşinin sonunda organizasyonu düzenleyen okuldaşları ile günün anısına fotoğraf çektirdi.