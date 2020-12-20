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TAMGA'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve Genel Merkez yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve Genel Merkez yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.


İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Yağız Kızılkaya, Bakan Soylu'ya çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kızılkaya, afet ve acil durumlarda, başta Türkiye olmak üzere birçok uluslararası platform dahil olmak üzere yaptıkları hizmetleri anlattı, yapılması planlanan çalışmaları dile getirdi.


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Mehmet Güllüoğlu'nun da bulunduğu ziyarette TAMGA Teşkilatı adına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya TAMGA Genel Başkanı Yağız Kızılkaya tarafından forma ve plaket takdim edildi.

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