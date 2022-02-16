Taner Taşkın: "Aldığımız bu 3 puan bizim adımıza çok kıymetliydi"

Evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “İnşallah daha güvenli bir yere çıkınca oyucu grubu bu baskıyı ve stresi üzerinden atacaktır. Aldığımız bu 3 puan bizim adımıza çok kıymetliydi” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde Balıkesirspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başkent ekibinin teknik direktörü Taner Taşkın ise şunları dedi:

“Bizim için zor maç olacağını biliyorduk. Zoru kolaya çevirmek istedik. Rakibimiz iki maçtır çok iyi oynuyordu. Maça iyi hazırlandık. Zor olan bir maçı kolaya çevirmeye başladık. Girmiş olduğumuz birçok pozisyon var. Rakibimiz yaptığımız basit hatalardan gol bulunca 5-6 dakika panik yaptık ama ardında üçüncü golü bulunca net bir skorla sahadan ayrılabildik. İkinci devrede oynadığımız 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldık. Maç ortalamamızı 2 gibi bir sayıda tuttuk. Bu da bizi ciddi bir konuma getirdi. İnşallah daha güvenli bir yere çıkınca oyucu grubu bu baskıyı ve stresi üzerinden atacaktır. Aldığımız bu 3 puan bizim adımıza çok kıymetliydi.”