Taner Taşkın: "Bizim için hak edilen bir galibiyet oldu"

Adanaspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Çocuklar çok candan oynadılar. Hak edilen bir galibiyet oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Taner Taşkın, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok kıymetli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Taşkın, "Adanaspor gerçekten zor bir rakip. Ön tarafında, orta sahasında, defansında çok önemli oyuncuların bulunduğu bir takım. Bence bulundukları yeri hak etmiyorlar" diye konuştu.

Adanaspor takımını kalecisinden oyuncusuna kadar detaylı şekilde analiz ettiklerini de belirten Taner Taşkın, "Tabi önemli olan uygulamaydı. İlk yarı rakibimize fazla pozisyon vermedik. İyi giden maç verilen penaltıyla bozuldu. Penaltının gol olmayışı maçın hikayesini değiştirdi. Sonra bulduğumuz golle rahatladık. Doğru oynamamız, doğru savunma yapmamız gerekiyordu. Çünkü elimde çok geniş bir kadro yoktu. Elimdeki kadroyu da iyi kullanmam gerekiyordu. Bunların farkındaydık. Çocuklar çok candan oynadılar. Hak edilen bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

Taşkın, konuşmasının sonunda Ankara Keçiörengücü oyuncularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, Adanaspor'a da ligin kalan bölümünde başarılar diledi.