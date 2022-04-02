Taner Taşkın: "Gol yemek istemeyen, takım savunmasını iyi yapan bir Keçiören vardı"

Evinde karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Kolay bir maç olmadı. Son 20 dakikada olağanüstü bir mücadele vardı. Gol yemek istemeyen, takım savunmasını iyi yapan bir Keçiören vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında evinde Bursaspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başkent ekibinin Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Kaybedersek biz sıkıntıya girecektik. Kazanınca rahatlayacaktık. Rakibimiz çok daha sıkıntıya girecekti. Gerçekten çok stresli maçlar kolay değil. Bugün ramazanın birinci günü oyuncularımın bir grubu oruçluydu. Allaha şükürler olsun onlar tutmak istedi biz de engellemedik. İlk 15 dakika Bursaspor daha iyi başladı. Ama 15. dakikadan sonra bizler doğru pozisyon almaya başladık. Pas bağlantıları kestik yakaladığımız bir kontrada da devreye 1-0 galip girdik. İkinci devrede daha istekli oynayan taraf bizdik nitekim pozisyonlar bulduk. Golü bulduk 2-0 oldu. Tam rahatladık derken de bu sefer biz kontra ataktan gol yiyince kalan 15 dakika bizim adımıza zor geçti. Kolay bir maç olmadı. Son 20 dakikada olağanüstü bir mücadele vardı. Gol yemek istemeyen, takım savunmasını iyi yapan bir Keçiören vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi rahat bir nefes alabildiğimiz söyleyebilir kalan haftalarda toplayabildiğimiz en yüksek puanı toplayıp öncelikle ilk hedefimiz 40 puan barajını aşıp tamamen rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.