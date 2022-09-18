İhlas Haber Ajansı

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Taner Taşkın, Keçiörengücü ile yeni sözleşme imzaladı

Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Taner Taşkın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Taner Taşkın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcının boş mukaveleye imza attığı belirtildi. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Keçireöngücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Bizim için önemli olan istikrar. İstikrarı da Taner Taşkın hocamızla devam ettireceğimize eminiz. Bu nedenle de kendisiyle 3 yıl daha mukavele imzalayarak sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattık. Kulübümüze hiç bir şart koşmadan boş mukaveleye imza atan hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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