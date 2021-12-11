Taner Taşkın: “Maç bizim adımıza gitti geldi”

Sahada maç boyunca galibiyeti hak eden bir takım vardı” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren başkent ekibinin Teknik Direktörü Taner Taşkın, “7. haftadan beri takımın başındayım. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz, iki mağlubiyet, dört galibiyet ve bir beraberlik aldık. Ciddi puanlar topladık. Şu anda 17 puanla ilk defa tehlike sınırının üstüne çıkabildik. Maç bizim adımıza gitti geldi. Sahada maç boyunca galibiyeti hak eden bir takım vardı. Müsabaka içinde talihsizlikler yaşadık, penaltıyı kaçırdık” ifadelerine yer verdi.

İkinci devrede oyuna çok istekli başlamalarına rağmen bireysel bir hatadan gol yemelerinden dolayı motivasyonlarının bozulduğunu belirten Taşkın, “Tam maçı kaybettik derken Eze ile muhteşem bir golü bulduk ve maçın son dakikalarında Olawoyin maçı kazandıran golü attı. Oyuncuların inancı, isteği ve performansı beni mutlu ediyorum. Burada en önemli katkı oyuncularımındır” değerlendirmesinde bulundu.