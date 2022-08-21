Taner Taşkın: "Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi"

Bodrumspor yenilgisi ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Benim takımımın böyle oynamaması gerekiyor. Daha derli toplu oynamamız gerekiyor. Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bodrumspor'a 3-1 yenildi. Maç sonu basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üzgünüz. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Bodrumspor'u iyi analiz etmiştik. Maçın 4. dakikasında geriye düşmemiz konsantre eksikliğine neden oldu. İlk devre iyi değildik. İkinci devre galip gelebilmek için her şeyi yaptık. Bu maçtan çıkartılacak dersler var. Sahada beni tatmin eden bir oyun yoktu. Tekrardan kendimize döneceğiz. Rakibimiz çok sistemli oynadı. Bizi de iyi analiz etmişler. Benim takımımın böyle oynamaması gerekiyor. Daha derli toplu oynamamız gerekiyor. Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi. Sorumluluk tamamen bana ait. Bu maç bize güzel bir uyarı oldu."