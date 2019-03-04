Tanzim Satışın yeni ürünü: Pirinç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara uygun fiyatta sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satışı için kurulan Tanzim Satış Noktalarında ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor. Elma, yeşil mercimek ve nohuttan sonra bu ürünlere pirinç de eklendi.

Vatandaşlara uygun fiyatta sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satışı için kurulan Tanzim Satış Noktalarında ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarında 10 çeşit sebze satışıyla bu uygulamayı başlatırken, elma, yeşil mercimek ve nohuttan sonra bu ürünlere pirinçte eklendi.

Yerli pirincin kilosu 6 TL

Başkentte 30 noktaya kurulan Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarındaki tezgahlarda yerini alan yerli osmancık pirincinin kilogram fiyatı 6 TL olarak belirlendi. Tanzim Satış Noktalarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar; aracısız, doğrudan üreticiden tüketiciye uygun fiyatta ulaştırılan sebze, meyve ve bakliyat almaktan son derece memnun olduğunu dile getirirken, tezgaha yeni konulan pirinç ise 5 kiloluk paketler halinde 30 TL'den satışa sunuldu.

Tanzim'de satış fiyatları

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarında satışların başladığı 11 Şubat tarihinden itibaren bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 ton sebze, bakliyat ve meyve satışı gerçekleştirildi.

Tanzim Satış Noktalarında satılan ürünlerin fiyat listesi ise şöyle:

"Yeşil mercimeğin 2 kilogramlık paketi 9 TL, nohutun 2 kilogramlık paketi 11 TL, pirincin 5 kilogramlık paketi 30 TL, elma 3 TL, domates 3 TL, salkım domates 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, çarliston biber 6 TL, sivri biber 6 TL, kapya biber 6 TL, salatalık 4 TL, soğan 2 TL, kabak 3 TL."