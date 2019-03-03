“Tanzimat'tan Cumhuriyete Kadın” sergisi ÇSM'de

Çankaya Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri “Tanzimat'tan Cumhuriyete Kadın” fotoğraf sergisi ile başladı. Açılışını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yaptığı sergi, 10 Mart'a kadar açık kalacak.

Belgesel fotoğrafçısı Volkan Atılgan'ın 150 yıllık 16 bin 800 fotoğraftan seçtiği fotoğraflardan oluşan “Tanzimat'tan Cumhuriyete Kadın” fotoğraf sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Sergi açılışına katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, Eşitlik ve Farkındalık Haftası olarak kabul ettiğimiz bu hafta içerisinde farklı etkinliklere tanıklık edeceksiniz. Bu etkinliklere ‘Tanzimat'tan Cumhuriyete Kadın' fotoğraf sergimizle başlıyoruz. Bu fotoğraf sergisinde Türkiye'nin batılılaşma tarihini de göreceksiniz. Kadına verilen hakların ve modernleşmenin tarihini göreceksiniz. Cumhuriyetin aydınlama devrimi aslında bir kadın devrimidir. Atatürk'ün kadınlara verdiği hakların ve onları hayata katmasının çağdaşlaşmanın da ilk adımları olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Fotoğraf seçkisinin Sinop'ta yaşayan 184 aileden 15 yıllık bir süreçte toplanarak oluşturulduğunu söyleyen fotoğrafçı Volkan Atılgan, “Bu fotoğraflar Türkiye'de ilk kadın su kayağı kulübü, ilk kadın eskrim kulübünün olduğu bir kasabadan Ayancık'tan toplandı, yani Tanzimat dönemi itibariyle Kastamonu ve Sinop'tan” dedi. Sinop'un tarihten bugüne kadına değer veren bir kent olduğunu aktaran Atılgan, bu seçkinin Atatürk'ün Çankaya'sında sergilenmesinin kendisi için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaptı.

Sanatçı konuşmasının ardından Başkan Taşdelen'e el işçiliği ile yapılan kotra çektirme maketi armağan ederek Sinop'a davet etti.

Sergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 10 Mart'a kadar görülebilecek.