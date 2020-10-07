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Tapu dağıtımlarında yüzde 90'a ulaşıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Velihimmetli Mahallesi’nde imarı tamamlanan alanların tapularını sahiplerine teslim etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Velihimmetli Mahallesi'nde imarı tamamlanan alanların tapularını sahiplerine teslim etti.


Göreve geldiği günden bu zamana kadar yaptığı projeler ile adından söz ettiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Velihimmetli Mahallesi sakinlerini tapularına kavuşturdu. Sadece Velihimmetli Mahallesi'nde değil Gölbaşı'nın bütün mahallelerinde imarsız yapıların kalmayacağını ve en kısa zamanda vatandaşların tapularına kavuşacağının müjdesini de veren Şimşek “Gölbaşımızın bütün mahallelerinde imar işlerini bitiriyoruz. yüzde 90 oranında işlemlerimizi tamamladık. Vatandaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Onlara hizmet önceliğimiz” açıklamasında bulundu.


Tapularını alan mahalleliler ise Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini iletti.

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