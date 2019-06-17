Tarihi Ankara evleri restore ediliyor

Altındağ Belediyesi, Ankara tarihi için önemli bir bölge olan Hamamarkası'nı turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının sürdüğü Hamamarkası bölgesinde tarihi dokuya uygun yeni binalar yapılıyor. Tarihi doku iyice meydana çıkarken, bölgenin değeri her geçen gün artıyor. Hamamarkası'ndaki tarihi binaları koruma altına alan Altındağ Belediyesi, yürüttüğü restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi değerleri gelecek kuşaklara taşıyor. Aslına uygun 10 tarihi konağın yapımı devam ediyor. Var olan konaklarda ise aslına uygun rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Bölgede tarihi dokunun ortaya çıkmasına ve korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ, Türkiye'nin adeta kültür ve tarih hazinesi. Tarihi konakları ile Hamamarkası bölgesi de Ankara'nın önemli tarihi noktalarından. Hamamarkası'nın başkent turizmine kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Tarihi Ankara evlerini dokuya uygun bir şekilde restore ediyoruz. İnşallah Hamamarkası'ndaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında Altındağ, Ankara turizmine önemli bir mekan daha kazandıracak" ifadelerini kullandı.