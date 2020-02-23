Tarihi Ankara Kalesi artık daha güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asırlık tarihi Ankara Kalesi'nde korkuluk ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamladı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent'in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi'nde Zindan Kale Burçları'nda büyük bir titizlikle ve tarihi yapıya zarar vermeden korkuluk imalatı ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamladı. Güvenlik amaçlı yapılan korkuluklar kalenin silüetini bozmadan ve tarihi dokuya uygun olarak yerleştirildi.

Öncelik güvenlik

Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi surlarındaki düşme tehlikesine karşı önlem amaçlı korkuluk imalatı projesini kısa sürede hayata geçirdi. Projeye uygun olarak çalışma yürüten ekipler, Zindan Kale Burçları'nın duvarlarına 1,2-1,6 metre yüksekliğinde, 81,5-3 metre uzunluğunda korkuluk montajı gerçekleştirdi.

Ankara Kalesi'nin silüetini bozmadan montajı yapılan korkuluklara Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan uyarı levhaları da yerleştirildi.