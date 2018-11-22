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Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Nevşehir’den Ankara’ya getirdikleri bir poşet dolusu Roma ve Bizans dönemini ait sikkeleri satmaya hazırlanan 2 şüpheli, polisin istihbari çalışmaları neticesinde yakalandı.

Nevşehir'den Ankara'ya getirdikleri bir poşet dolusu Roma ve Bizans dönemini ait sikkeleri satmaya hazırlanan 2 şüpheli, polisin istihbari çalışmaları neticesinde yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şehir dışından Ankara'ya kaçak tarihi eser getiren 2 şüpheli tespit edildi. Derinleştirilen çalışmalar neticesinde Ankara'ya giriş yaptığı belirlenen K. Y. ile M. K., Kaçakçılık Suçları ile Mücadele ekiplerince takibe alındı. Takip sonucu 2 şüphelinin, şehir dışından geldikleri otomobil ile Yenimahalle ilçesinde bir kafenin önünde durduğu saptandı. Bu sırada operasyonun düğmesine basan ekipler, K. Y. ile M. K.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Roma ve Bizans dönemine ait 108 adet sikke ele geçirildi


Otomobilde yapılan aramalarda koltuk altına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 108 adet sikke ele geçirildi. K. Y. ile M. K. hakkında yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin işsiz olduğu belirlendi. Koltuk altında saklanmış vaziyette bulunan 108 adet sikkeye, yetkililere teslim edilmek üzere polis ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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