Tarihi İpek Yolu'nda hızlı tren projesi

Ankara-İstanbul yeni nesil hızlı tren projesi ‘Tarihi İpek Yolu' güzergahı farkındalık toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Hacı Turan, Zeynep Yıldız ile birlikte Tarihi İpek Yolu'nda bulunan, Ayaş, Güdül, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taskesti Belediye Başkanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanları ve Bölge Kanaat Önderleri katılarak ortak akıl oluşturma mesajı verildi.

Nallıhan Platformu ve Ankara Şehir Gazetesi Başkanı Rasim Uzun tarafından organize edilen toplantı, Ankara - İstanbul yeni nesil hızlı treninin ‘Tarihi İpek Yolu' güzergahından geçmesi için güçlü bir işbirlikteliği ile ortak akıl oluşturulması için düzenlendi. Ankara - İstanbul arası mesafeyi 80 dakikaya düşürmesi planlanan “Yeni Nesil Yüksek Hızlı Tren Projesi”nde, güzergah değişimi konusunda ortaya atılan iddialara cevap verme niteliğinde gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin önde gelenleri ile ortak akıl oluşturarak adım atılacağına dikkat çekildi.

“Harita ve coğrafya en uygun güzergahın tarihi ipek yolu olduğunu gösteriyor”

Toplantıyı yöneten Ankara Milletvekili Ceylan, haritaya ve coğrafyaya bakıldığı zaman Yeni Nesil Yüksek Hızlı Tren'in Tarihi İpek Yolu'ndan geçmesi gerektiğini ve projenin bu hattan geçmesi ile yıllardır hakkı olduğu halde mağdur edilen bu bölgenin hakkının verilmiş olacağını ifade etti. Belediye başkanlarının ve bölgenin önde gelenlerinin söz aldığı toplantıda işbirliği ve birliktelik ile hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Bölge ekonomisi ve sosyal fayda sağlayacak tüm projelerin destekleneceği ve güçbirliği yapılacağına değinilerek, Tarihi İpek Yolu nasıl canlandırılır, turizm potansiyeli nasıl geliştirilir, bu ve benzeri konular üzerinde duruldu. Toplantıda, Tarihi İpek Yolunun en kestirme yol olduğunu ve bölgenin sadece geçiş güzergahı olarak adlandırılamayacağı kaydedildi.

Maliyetleri en düşük seviyede olan Tarihi İpek Yolu güzergahının tercih edilmesi, ülkenin menfaatleri doğrultusunda olduğu ifade edilerek, Bolu sınırları içinde yer alan bölgenin yerel yönetimlerin de bu konuda Ankara ile her türlü işbirliğine ve desteğe açık oldukları mesajını verdi.