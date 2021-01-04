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Tarihi köprüler restore ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Tarihi köprülerimizi gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi köprülerin restore edilerek turizme kazandırılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.


Bakan Karaismailoğlu, yurt içinde 2 bin 378 adet taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprünün, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 adet Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi köprünün bulunduğu bilgisini aktardı.


2020 yılında 57 köprünün, 2003 yılından bugüne ise toplam da 373 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, tarihi köprülerin Türkiye için önemli bir değer olduğunun altını çizdi.



“Tarihi köprülerimizi gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz”


Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin (Göksu) Köprüsü, Taşköprü (Kastamonu), Büyükçekmece (Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü) ve Ani (Ocaklı) Köprüsü gibi yapıldıkları dönem de önemli işleve sahip olan köprülerin restorasyonlarının tamamlanarak tekrardan kültür mirasına kazandırıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:


“Diğer yandan tarihi Sangarios (Justinianus) Köprüsü, İkizdere (Çatma Köprüsü), 19. yy. Osmanlı Döneminde inşa edilmiş olan ve günümüze büyük oranda özgün detayları ile ulaşan Çankırı ilindeki tarihi Çaylı, Güvem, Yurtpınarköyü, Bayramören Köprüleri ile Kastamonu ilindeki Aktaş, Çakırlar, Dörtocak, Yakaören ve Damlaçay Ahşap Köprülerinin çalışmalarının ulusal ve uluslararası restorasyon ilkelerine göre devam ediyor. Tarihi köprülerimizi gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden ata yadigarı tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, aslına uygun olarak restore edip, korunmasını sağlıyoruz. Bu tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir. Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, desteği ve bize aşıladığı başarma azmi ile daha nice yol, köprü, han ve hamamların yapımı ve onarımlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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