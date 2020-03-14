Tarihi mekanlarda korona virüs temizliği

Altındağ Belediyesi, Ankara'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi mekanları korona virüsü salgınına karşı özel ekiplerle dezenfekte etti.

Altındağ'da korona virüs mücadelesi artırıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği başlatıldı. Altındağ Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi alanlar ve müzelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Taceddin Dergahı, Hamamönü, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi çevresi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi özel solüsyonlarla temizlendi.

Tarihi alanlara ilaçlı koruma

Altındağ'ın, Ankara'da en fazla tarihi ve turistik alanı barındıran ilçe olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi. Çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor. Bu nedenle her gün yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Bu nedenle temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Korona virüsü salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

Altındağ'da korona virüsü tedbirleri

Korona virüse karşı bilgilendirme seminerlerinin de devam edeceğini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar tedbir amaçlı tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi iptal ettik. Ayrıca; kreşlerimiz, kadın eğitim ve kültür merkezleri, yüzme havuzlarımız, spor tesislerimiz, buz pateni sarayımız ve kapalı spor salonumuz da bu tarihe kadar kapalı olacak" ifadelerini kullandı.