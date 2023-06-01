Tarihi Musiki Muallim Mektebi kapılarını bahar konseri ile açtı

Sadi Pirkoca Şefliğinde Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun eşsiz türküleri ile müzik severlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Tarihi Musiki Muallim Mektebi, bu kez kapılarını bahar konseri ile açtı. Sadi Pirkoca şefliğinde Harman Yeri Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun her köşesinden türkü örneklerini müzik severlerin beğenisine sundu.

Ege'den Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'dan Karadeniz'e dillere destan olan türküleri icra eden koroya dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de konsere katılarak müzikseverlerle buluştu.

“Sanatseverlerle yaz akşamlarında Musiki Muallim Mektebimizde buluşacağız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaz aylarının gelmesiyle tiyatro, konser ve sanatsal etkinliklerimiz çoğalacak inşallah. Sanatseverlerle yaz akşamlarında Musiki Muallim Mektebimizde buluşacağız” dedi.