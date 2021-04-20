Tarihi müze Keçiören Estergon Kalesi'nde

Türk toplumunun yaşam biçimi ve geçmişte kullanılan eşyaların sergilendiği müzede Türk hamamı, sancak âlemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce eser tüm güzelliğiyle ziyaretçileri karşılıyor.

“Tarihimizi doğru anlatmamız gerekiyor”

Estergon Türk Kültür Merkezi'ndeki özel tasarıma sahip odalarda sergilenen eserlerin Türk tarihini yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran bir öneme sahip olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçmişimizi ve tarihimizi anlatan kadim eserlerimizi korumak ve onları yeni nesillerimize tanıtmak bizim temel vazifelerimizden biridir. Bu bakımdan gerek tarih sevdalılarına gerekse çocuklarımıza kültürümüzü ve tarihimizi doğru anlatmamız gerekiyor. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de atalarımızın yaşam tarzını ve onlardan bize miras olan toplumsal bilinci yeni çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Estergon kalemizde bulunan müzemiz de ailelerimizin çocuklarıyla birlikte gelerek tarihin kokusunu hissedecekleri bir ambiyansa sahip” ifadelerini kullandı.