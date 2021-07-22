Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde genç sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek hizmete sunulan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde genç sanatçıların resim, seramik, heykel ve video art gibi alanlardan oluşan eserleri Yeni Nesil Sanat Sergisi'nde sanatseverler ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek hizmete sunulmasının ardından pek çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde genç sanatçıların eserleri, Yeni Nesil Sanat Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanata tutkuyla bağlı 25 sanatçının 40 eserinin yer aldığı karma sergi, Yeni Nesil Sanat Topluluğu tarafından düzenlenecek. Anadolu zenginliklerinin sesini, rengini ve varlığını İstanbul'a taşımayı hedefleyen karma sergiye Ressam Mehmet Babat proje koordinatörlüğü yapacak.

30 Temmuz- 30 Ağustos tarihleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek sergide, Ağıt Uğur Uludağ, Ahmat Burak Halıcı, Banu Taşkent, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu, Çağlar Siper, Deniz Karakurt Şekerci, Fatma Meriç Erçetin, Gülistan Kaya, Günay Bakırcılar, Mahmut Özdemir, Mehmet Babat, Mehmet Kaplan, Muhammet Bakır, Nazlı Işık, Nursun Hafızoğlu, Sait Toprak, Samet Öztürk, Sefer Tan, Sinan Dağ, Tuğba Renkci Taştan, Utku Öksüz, Ümmühan Tunçtürk, Veli Aras Yalçınkaya ve Zeynel Abidin Kosarca'nın eserleri yer alacak.