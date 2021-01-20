Tarım fuarı ile 60 bin kişinin Gölbaşı'nda ağırlanması hedefleniyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, düzenlenecek tarım fuarında 60 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

Muhtarlarla buluşma toplantısını salgın sebebiyle aşama aşama gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, geçtiğimiz hafta gerçekleşen ilk toplantının ardından diğer buluşmayı ise bu hafta gerçekleştirdi. Gölbaşı Belediyesi olarak hayata geçirdikleri tasarruflar sayesinde güzel bir yılı geride bıraktıklarını ve bu seneyi de tasarruf yılı ilan ettiklerini aktaran Şimşek, “2021 yılı belediyemizde aynı zamanda asfalt yılı olacak. Kırsal mahalle yollarını ve yeni imara açılan, yapılaşmanın tamamlanmadığı bölgelerin yollarını nitelikli hale getirmek, daha hızlı, düşük maliyetli ve etkili yol bakım onarımı hizmeti sunmak için sathi aracımızı da hizmete sunmuştuk. Sathi aracımız ile 1 kilometre sıcak asfalt yerine 10 kilometre soğuk asfalt yapabileceğiz. Bu sayede hem vakit hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı'nda gerçekleşecek olan tarım fuarının önemine değinen Başkan Ramazan Şimşek, “Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı'na gelmesini hedefliyoruz. Bu da Ankara'mız ve Gölbaşı'mızın ekonomisine katkı demek. Gelen turistlerin Gölbaşı'mızın güzelliklerini görmeleri ve Ankara'yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bütün mahallelerde eşit ve adil şekilde hizmet sunmak istediklerini ve bu noktadan hareketle çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Şimşek, mahallelerde yapılan çalışmaları da aktardı. Başkan Ramazan Şimşek, elektrik direklerinin yenilendiğini ve doğalgazın olmadığı mahallelerde çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyerek, “Hemşerilerimizin mağdur olmaması için alanımızda olmayan noktalarda da çalışmalar yaptığımızı, hizmetler sunduğumuzu belirtmek isterim” diyerek sözlerini noktaladı.

Yağlıpınar Muhtarı Ramazan Mirza ise Ramazan Şimşek'e hizmetleri sebebiyle teşekkür ederek, “Her zaman yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz. Bugüne kadar ölçeklendirme mağduriyetimiz ile kimse ilgilenmemişti. Sizin sayenizde en önemli sorunumuz çözüme kavuştu. Teşekkür ediyorum” dedi.