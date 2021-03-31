Tarım Kredi Kooperatif Market 205'inci mağazasını dualarla açtı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market 205'inci mağazasını Çankaya'da açtı. Market açılışına, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Merkez Birliği yetkilileri, Tarım Kredi Market ve Pazarlama Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ile çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, açılışı yapılan 205. mağazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Bugün burada 205'inci mağazamızı açıyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 Bölge Birliği, 1620 kooperatifi, yaklaşık 25 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde dönüştürüyor” dedi. Ayrıca sene sonu itibarıyla 500'üncü marketi açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Açılış konuşmasından ardından Genel Müdür Dr. Poyraz ve beraberindeki heyet açılışı yapılan mağazayı gezerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dr. Poyraz, her açılan mağazanın kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyerek, şuandaki satışlara çok büyük bir ilgi olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını kaydetti. Gıda piyasasındaki kar marj oranlarına rağmen piyasanın altında fiyatlandırma yapıldığını kaydeden Dr. Poyraz, “Burada bizim avantajımız tabii biz planlarımızı yıllık yapıyoruz. Geçen sene çiftçiden doğrudan doğruya yaklaşık 2 buçuk milyarlık ürün alımı yaptık. Önümüzdeki hedefi 3,7 milyar olarak koyduk. Bu rakam katlamalı olarak gidecek. Biz çiftçiden ürünü alıyoruz. Diyelim ki buğday alıyoruz anlaşmalı tesislerde standartları kendimiz belirleyip makarnayı yaptırıyoruz ve getirip marketlerimizde satıyoruz. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar maliyetleri aşağıya çekip bir taraftan üreticiyi korurken tüketicimize en uygun fiyattan ürünü getirmeyi amaçlıyoruz. Bizim burada amacımız bir taraftan fiyat noktasında bu regülasyonu sağlarken özellikle de gıda noktasında vatandaşın doğru bilgilenmesi gerekiyor. Her ürün maalesef doğru anlaşılamayabiliyor. Ürünlerimizi kaliteden ödün vermeyerek olabildiğince mümkün olan en uygun fiyata vermeye çalışacağız. Gıda piyasasında çok farklı oynamalarda olabiliyor ürünler üzerinde. Biz mümkün olduğu kadar katkı kullanmaksızın doğal ürünler üzerinden vatandaşımızı bu şekilde ürünlerimizle buluşturacağız” dedi.

Geçen sene Ramazan Ayı'nda 1 milyon 300 bin yardım kolisi dağıtıldığını hatırlatan Dr. Poyraz bu seneki hedefin 2 milyon yardım kolisi olduğunu söyledi ve vatandaşların da marketlerde doğrudan doğruya da Ramazan kolilerine ulaşabileceğini aktardı.

Önümüzdeki dönemde ise KOPGEL isimli bir uygulamayı hayata geçireceklerinin bilgisini veren Dr. Poyraz bu uygulamanın doğrudan doğruya kapıda satış olarak adlandırılabileceğini belirtti.