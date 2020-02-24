Tarım Kredi Kooperatifi Teftiş Kurulu cayır cayır yandı

Ankara'nın göbeği Kızılay'da 8 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Ankara'nın en yoğun yerlerinden olan Çankaya ilçesi Kızılay mahallesi İzmir Caddesinde 8 katlı bir binanın en üst katında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Teftiş Kurulunda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, alt katları dershane olan 8 katlı bir binanın Tarım Kredi Kooperatifi Teftiş Kurulu'nun bulunduğu en üst katında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın sonrasında dershanenin bulunduğu katta dahil olmak üzere tüm bina boşaltılırken, dışarı çıkan çalışanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

“Dumanlar yerini alevlere bıraktı”

Binaya müdahale etmek için hazırlık yapan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında rüzgarın şiddetini artırmasıyla dumanlar yerini alevlere bıraktı. Alevlerin büyümesiyle, fazla ısınan cam kaplamanın patlaması sonucunda etrafa parçalar saçıldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında, ısınmadan dolayı ikinci bir cam patlaması meydana gelirken, merdivenli itfaiye aracı ile 8. kata yükselen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan binaya müdahale ederken zor anlar yaşadı. İtfaiyenin 20 dakikalık çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın sonrasında, Tarım Kredi Kooperatifleri Teftiş Kurulunun bulunduğu katın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.