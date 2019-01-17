Tarım Kredi Kooperatifleri ile Adalet Bakanlığı arasında "yem satış" protokolü

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları arasında ''Yem Satış Sözleşmesi Protokolü'' imzalandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İş Yurtları Kurumu arasında ceza infaz kurumlarıyla iş yurtlarına bağlı işletmelerin gıda maddesi ihtiyacının tedarik edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İş Yurtları Kurumuna bağlı işletmelerin büyükbaş ve küçükbaş karma hayvan yemi ihtiyaçları 'Tarım Kredi Yem' markası ve sabit fiyat garantisiyle kooperatifler tarafından karşılanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ''Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi. Yaklaşık 850 bin aktif ortağıyla bir taraftan tüm çiftçilerimizin girdi ihtiyaçlarını karşılama noktasında faaliyet gösterirken, diğer taraftan da çiftçilerimizin ürettiği ürünleri değerlendirme ve pazara ulaştırma anlamında sorumluluk üstlenmekte. Şirketlerimizden birisi olan Tarım Kredi Yem Anonim şirketiyle onların ürettiği yem ve buna bağlı diğer ürünlerin Ceza İnfaz Kurumları ve İş Yurtlarındaki ihtiyaçların karşılanması noktasında iş birliği protokolüne imza atacağız'' ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay ise, ''Tarım Kredi Yem A.Ş. olarak 1 milyon 50 bin ton satış gerçekleştirdik karma yemde. Gerek çiftçimizin, gerekse bizim diğer çiftlik üreticisi işletmelerin bize duymuş olduğu bir güvenin tezahürü olarak bu noktaya ulaştırabildik. Cezaevlerinde ve tutukevlerinde yapılan faaliyetlere destek olmak amacıyla Türkiye genelinde İş Yurtlarıyla bir iş birliği protokolü gerçekleştiriyoruz'' şeklinde konuştu.

''Sağlıklı ve iyi yemle birlikte üretim gerçekleştireceğiz''

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan ise, bu iş birliğiyle daha sağlıklı bir yem tedariği noktasında bir araya geldiklerini kaydederek, ''İş Yurtları Kurumu olarak 301 iş yurdu müdürlüğünde toplamda 6 bin ton et ihtiyacını kendisi üreten bir kurumuz. Faaliyetler sırasında en büyük sosyal politika yürüten kurumlardan biri olarak çeşitli desteklere ihtiyacımız var. Sağlıklı ve iyi yemle birlikte üretim gerçekleştireceğiz. Gerek halkımıza, gerek cezaevindeki hükümlülere hizmet edeceğiz'' açılamasında bulundu.

Konuşmaların ardından 'Yem Satış Sözleşmesi Protokolü' imzalanarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.