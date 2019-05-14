Tarım Kredi üreticinin yanında

Kampanya ile sıvı ve toz gübre, zirai ilaç, fide, tarım sigortası ve hayvan yemlerinde faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çiftçilerin ve ülke tarımının destekçisi olmaya devam ettiklerini söyledi.

Tarımın insanlık ve ülkemiz için stratejik önemine vurgu yapan Poyraz, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü bu öneme dikkat çekmek amacıyla belirlenmiş önemli bir gün. 850 bin ortağı ile Türkiye'nin en büyük çitçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımıza yönelik yeni kampanyalar başlattık. Ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bazı ürünlerde faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Kar amacı gütmeden tarımsal üretimi desteklemek ve piyasada dengenin korunmasını sağlamak amacıyla kendi şirketlerimizin ürünlerini ortaklarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gübrede 180'e güne kadar vade

Poyraz sözlerini şöyle devam etti:

“Faizsiz Sıvı ve Toz Gübre Kredisi kampanyası ile Türkiye'de sektörün öncü firmalarından Gübretaş'a ait sıvı ve toz gübreler, 180 güne varan vadelerle faizsiz olarak kredilendirilmekte.

Faizsiz Örtü Altı Üretim Paketi

Seracılık faaliyetinde bulunan ortaklarımıza örtü altı üretim paketimiz kapsamında 180 güne kadar sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Bereket Sigorta tarafından düzenlenen tarım sigortası poliçelerini hasat sonuna kadar faizsiz kredilendiriyoruz. Tarkim'in ürettiği zirai mücadele ilaçlarında faizsiz kredi veriyoruz. Gübretaş'ın üretimi sıvı ve toz gübrelerde de faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca ortaklarımızın fide ihtiyaçlarını faizsiz olarak kredilendiriyoruz.

Kurban Vadeli Yem Kredisi

Kurban Vadeli Yem Kredisi kampanyası ile Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerini kurban bayramına kadar çok uygun koşullarla kredilendiriyoruz.

Süt Üreticilerine Yem Kredisi

Süt üreticisi ortaklarımızın kısa vadeli yem ihtiyaçlarını, süt bedellerinin tahsil edildiği dönemler dikkate alınarak faizsiz olarak kredilendiriyoruz.

Amaç tarımsal üretimin desteklenmesi

Söz konusu kampanyalarla ilgili bilgi almak isteyen Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının üye oldukları kooperatiflere müracaat edebileceklerini belirten Poyraz, “Bir buçuk asırdır hizmet vermekte olan Tarım Kredi Kooperatifleri, Merkez ve 17 Bölge Birliği, 1625 kooperatif ve 207 hizmet bürosu ile her zaman çiftçilerimizin ve ülke tarımının destekçisi olmaya devam edecektir. Amacımız tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına, ülke insanın kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak. Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması dileğiyle, çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli ve kazançlı bir gelecek diliyorum.”