'Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine videokonferans yöntemiyle katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törende yaptığı konuşmada bir gelenek haline gelen bu yarışma sayesinde, tarım ve ormanın pek de görünmeyen arka planının paylaşıldığına vurgu yaparak "Hepimiz pazardan marketten gıda ürünleri alıyoruz ama aldığımız o sütün, o ekmeğin, o meyve ve sebzenin markete geliş öyküsünü, bu öyküdeki emeği, sabrı, heyecanı bazen unutabiliyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımla bu üretim hikayesini halkımıza anlatmaya, duyurmaya çalışıyoruz. Ama bazen sözlerin, kelimelerin kifayetsiz kaldığı durumlarda bir görüntü, bir resim, bir fotoğraf bize gerçek hikayeyi daha net sunabiliyor. İşte Tarım Orman ve İnsan, bu hikayeyi çok iyi anlatan bir yarışmadır” diye konuştu.

11 yılda toplam 31 bin 418 fotoğrafın bu yarışmaya katıldığını belirten Pakdemirli, “Her birinde ayrı bir emek, her birinde ayrı bir hikaye gizli. Türkiye'nin dört bir yerinden gelen fotoğraflar tarım ve ormanı, objektifin dilinden bize anlatıyor. Her bir fotoğraf; o anı, o anki duyguları, yaşanan heyecanı kayıt altına alıyor. Her kayıt, yani her bir fotoğraf, hayatın resmini geleceğe taşıyor. Tabi geleceğe taşımak her zaman bir destekle ya da yatırımla olmuyor. Biz bu sektörlerin önemini ve değerini gelecek nesillere ne kadar güçlü aktarırsak, geleceğimiz de o kadar güçlü olacaktır. Bunu, sanatsal bir bakış açısıyla aktarmanın da, ayrı bir etkisinin olduğuna inanıyorum. Buradan hareketle sizlere, tarım ve ormanın önemini ve yaptığımız çalışmaları 11 yıla sığan bu eşsiz fotoğraflarla harmanlayarak anlatmaya çalışacağım. O zaman çiftçinin emeğini, üretimin değerini, bizlerin gayretini daha iyi anlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

"18 yılda çiftçimize toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödedik"

11 yıla sığan bu fotoğrafların tarım ve ormandaki zenginliğimizi bize net olarak gösterdiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapan, nadir biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden biriyiz. Dünyanın tam merkezinde yaşıyoruz ve önemli avantajlara sahibiz. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşma imkanımız var. Avrupa'da 55,1 milyon küçükbaşla birinci sırada, 18,7 milyon büyükbaşla ikinci sıradayız. Süt üretiminde de üçüncü sıradayız. Tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sırada olmamıza rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz. Son 18 yılda tarım ve ormana sağladığımız desteklerle güçlü bir üretim altyapısı oluşturduk. 18 yılda çiftçimize toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin yüzde 55'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık. Tarımsal desteklerin bugün itibariyle 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın birçok fotoğrafında, desteklerle gayretini artıran çiftçimizi, üreticimizi ve yetiştiricimizi görüyoruz. Hiç merak etmeyin biz her zaman üreten, üretime destek veren herkesin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz.”

"Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz"

Son iki yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, Dünyada ilk on içinde olduğumuzu yeniden ifade etmek istiyorum. Üretmenin bereketini en iyi çiftçilerimiz biliyor. Bu vesileyle başta çiftçilerimiz olmak üzere, bütün paydaşlarımızın, eline, emeğine sağlık diyorum” dedi.

18 yılda orman varlığını 2 milyon hektar arttırdıklarını ve 5,4 milyon hektar alanda 4,7 milyar fidan diktiklerini belirten Pakdemirli, “2 yılda 404 bin hektar alanda, 600 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, 11 Kasım günü 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Geçen yıl 11 Kasım'da 'Geleceğe Nefes' kampanyasında halkımızla birlikte 13,8 milyon fidan diktik. Yangınlara müdahale süresini 18 yılda 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. 2023 hedefimiz ise bu süreyi 10 dakikaya indirmektir. İlk defa İHA'ları orman yangınlarını izleme amacıyla kullanmaya başladık. Öncekilerden 3 kat daha fazla su taşıyan amfibik uçakları devreye aldık. İnşallah geleceğe nefes olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"12'nci fotoğraf yarışmamızın ana teması Çiftçi Varsa Hayat Var"

Yıllardır tarım ve insanı aktaran fotoğrafların içerik yelpazesini genişleteceklerini dile getiren Pakdemirli, “Ormanın hayata yansımasını da bu yarışmaya dahil ediyoruz. Bundan böyle yolumuza Tarım Orman ve İnsan olarak devam edeceğimiz 12'nci fotoğraf yarışmamızın takvimini bugün başlatıyoruz. Tüm fotoğraf severleri önümüzdeki yılın yarışmasına bugünden davet ediyorum. 12'nci fotoğraf yarışmamızın ana teması 'Çiftçi Varsa Hayat Var.' Bu temayı, bu yıl yaşadığımız pandemi sürecinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için var gücüyle çalışan çiftçimizin, üreticimizin emeğini vurgulamak için seçtik. İnşallah bu üretim gayretini yeni fotoğraflarla milletimize göstermeye devam edeceğiz. Bu arada sanal fotoğraf sergimizi de online olarak www.tarimormaninsan.com adresinden ziyaret edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.