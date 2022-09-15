Tarım sektörü, Agrotec Tarım Fuarı'nda buluşuyor

Tarım sektörü, 15-18 Eylül'de Agrotec 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı'nda buluşuyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Tarım Fuarı'na katılan birçok çiftçi, üretimlerini kolaylaştıracak ürünleri görmek için fuara geldi. Tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatçıları, sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmeleri çiftçilerle bir araya getirme amacı taşıyan Agrotec Tarım Fuarı, imalatçıların en son sistem ve teknoloji ile ürettikleri makine ve ürünlerini ziyaretçi ile buluşturuyor.

Bünyesinde hayvancılık ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran Agrotec 2022 Tarım Fuarı'nın açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çiftçilerin önemine vurgu yaparak, “Çiftçi olmazsa, Dünya olmaz. Toprak olmazsa, insan var olamaz. Toprağı işleyen de siz değerli çiftçilerimizdir. Biz gerçekten bu zamana kadar hep destekledik ve desteklemeye de devam ediyoruz. Burada ki amaç çiftçilerimize destek olmak, yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak ve bilinçlendirmektir. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak, Gölbaşı'nda ki tüm çiftçilerimize destek sağlıyoruz. Geçen sene ekim ayında çiftçilerimize tohum desteğinde bulunmak için tohumlarımızı hibe ettik. Toplamda 475 çiftçimize tohum desteği verdik ve ekimini gerçekleştirdik. Bu sene de hasadını yaptık. Bu aldığımız ürünlerin verimi çok yüksek oldu. Hasadını yaptığımız ürünleri yine bu sene çiftçimize tohum olarak vereceğiz. Buradan çiftçilerimize müjdeyi vermek istiyorum. Ekim ayında yine ekmek için tohum desteğinde bulunacağız. 475 kişiye verdiğimiz tohum desteğini bu yıl bin 75'e çıkartmak istiyoruz. Gölbaşı ilçesi, tarım ve sanayi bölgesi aynı zamanda bir öğrenci ve turizm kenti olduğu için gerçekten özellikli bir ilçe. Fuarımızın öncelikle çiftçimize, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Buraya gelen tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuar alanında ki satış yapan markaların önceliğinin çiftçileri bilinçlendirmek ve onların işlerini kolaylaştırmaya çalışmak olduğunu vurgulayan Şimşek, “Buradan çiftçilerimize duyuralım alışveriş yaparken beni alın yanınıza birlikte pazarlık yapalım. Markaların amacı, çiftçilerimize yardım etmek” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 25. kez düzenlenen Agrotec Tarım Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi ve Başkan Şimşek, çiftçiler ile birlikte fuar alanını gezdi.