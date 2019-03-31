İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda oyunu kullandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’ye başarılar diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli, Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu'nda 1030 no'lu sandıkta oylarını kullandı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu 1030 no'lu sandıkta oyunu kullanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sabah eşimle birlikte geldik ve oyumuzu kullandık. Seçimlerin; vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, akşam saatlerinde de neticesini alıyor olacağız. Ben buradan İzmir'e gidiyor olacağım. Gece geç saatlere kadar İzmir'de olup daha sonrasında Ankara'ya geleceğim. Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.