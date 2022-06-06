Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Nallıhan 7. Foto Safari etkinliğine katıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen ‘Foto Safari' etkinliği, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla başladı.

Nallıhan'da 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal güzelliklerini içinde barındıran Nallıhan Kuş Cenneti'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Foto Safari" etkinliği, 4 Haziran-13 Kasım tarihleri arasında 'Fotoğraf Avcıları Rastgele' sloganı ile ilçe genelinde başladı. Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi'nde düzenlenen açılışa, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürü İsmail Üzmez, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı. Etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları ‘rastgele' diyerek fotoğraflarını çekmeye başladı.