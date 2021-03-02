Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Anadolu Yayıncılar Birliği bir araya geldi

Gerçekleştirilen görüşmede Bakan Pakdemirli, 3 yıl içerisinde bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, ÇAY TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, ALTAŞ TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Deniz, Manisa TV adına Nevzat Büküm ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Altan katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler veren Bakan Pakdemirli, küçükbaş ve büyükbaş üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde birinci sırada olunduğunu söyledi. Elektrikli traktör üretimine değinen ve elektrikli traktörle birlikte çiftinin maliyetlerinin düşeceğini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, “Dünyada şuanda Türkiye'den başka seri üretime hazır başka bir elektrikli traktör yok. İlk 3 ay içerisinde elektrikli traktörümüz hazır. Yüzde 80 daha tasarruflu bir ürünle, elektrikli traktörle çiftçimiz çok daha rahat bir şekilde üretimini yapabilecek” dedi.

Tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere, büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “2020 yılında tarımsal destek miktarını 2019'a göre yüzde 37 gibi büyük bir artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise tarım-orman sektörüne yani çiftçimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz” diye konuştu.

Yeraltı barajlarına önem verdiklerini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, "Klasik anlamda baraj inşa ettiğiniz zaman, kamulaştırma maliyetleri, çevresel etki değerlendirme çalışmaları gibi süreci çok uzatan hususlar ile karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca buharlaşma ve bazen doğa tahribatı gibi problemler de olabiliyor. Bunun için artık suyun, topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu alanlarda çevre dostu yer altı barajlarının yapımına başladık. Yeraltı barajlarımıza çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise “Anadolu medyası olarak çiftçi ile iç içeyiz. Bakanlığın faaliyetlerinin yerel medyada yayınlanması çiftçileri bilgilendirme noktasında önemlidir. Her daim tarım bakanlığının yayınlarını çiftçiyi bilgilendirmek adına Anadolu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.