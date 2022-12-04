Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin yüksek kalitede ürün elde etmesini sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesine kurduğu toprak analiz laboratuvarlarında toprakların analizini yapıyor. Laboratuvara çiftçiler tarafından ulaştırılan toprakların analizleri gerçekleştirilerek, çiftçinin yüksek kalitede ürün elde etmesi sağlanıyor.

Genel müdürlüğün çatısı altında faaliyetlerini yürüten Ankara'daki Toprak Analiz Laboratuvarında da çiftçiler için yapılan analizler titizlikle yürütülüyor. Toprak analiz yöntemleri hakkında bilgiler veren Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanlığı Laboratuvar Hizmetleri Çalışma Grubu Sorumlusu Ahmet Seçim Ottan, toprak, bitki ve sulama suyu analizi yapmak isteyen kuruluş, kişi, şahıs, tüzel kişilik ve üniversite gibi kuruluşların açtığı laboratuvarları yetkilendirmek ve değerlendirmenin asıl önemli görevleri olduğunu ve bu çerçevede Türkiye'de kurulmuş 184 laboratuvarın yer aldığını ifade etti.

184 laboratuvara çiftçiler tarafından getirilen toprak numunelerinin Tarım Arazileri Değerlendirme (TAD) Portalı'nda kayıt altına alındığı bilgisine yer veren Ottan, bu portalda 40 yılı aşkın tespitlerin kayıtlı olduğunu söyleyerek, “Toprak analiz laboratuvarları, çiftçilerden gelen toprakların analizini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan gübre ve besin elementi miktarını bilerek eksik olanı gübre tavsiyesi olarak veriyoruz. Portalımız, çiftçilerimize analiz sonucu çıktığı zaman SMS yoluyla analizinin tamamlandığı ve nereden alacağı link olarak atılıyor” diye konuştu.

“Çiftçilerimize mutlaka ekim ve dikimden önce toprak analizi yaptırmalarını öneriyoruz”

Ottan, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin her dekar için 1 kilogram fazla gübre attığını düşünecek olursak, Türkiye'de 28 milyon hektar tarım arazisi olduğunu düşündüğümüzde, binlerce kilo gübreyi fazladan atmış ve ülkemizin dövizinin gereksiz yere yurt dışına gitmesine neden olmuş oluruz. Bunun dışında bitkinin kullanacağından fazla gübreyi toprağa vererek bitkinin kullanmadığı kısmı yağışlar ya da sulamayla eriterek yer altı sularının kirlenmesine neden olarak, esas halk sağlığını tehdit edecek sorunlara neden oluyoruz. Çiftçilerimize mutlaka ekim ve dikimden önce toprak analizi yaptırmalarını, çıkan sonuca göre tarlanıza gübre atın. Böylece en iyi kalite ve yüksek verimde ürün elde edecekler. Ayrıca fazladan gübre atmayarak ekonomik anlamda da kazanç sağlayacaklar. Bizim esas amacımız ülkede bunu sağlamak ve yaygınlaştırmak."

Laboratuvarlar tarafından yapılan analizlerin çiftçilerin kendi inisiyatiflerine dayalı olduğuna vurgu yapan Ottan, çiftçilerden nerede dikim yapılacaksa, önce toprağı analiz ettirmelerini ve gübreyi çıkan rapora göre atmalarını ve bu sayede çiftçilerin ürün ile mahsulde verim artışı yakalayacaklarını aktardı.

Çiftçilerin kullandıkları sulama suyundan numune alınarak yapılan analizler sonucunda kendilerine ulaştırılan suyun sulamada kullanıp kullanılmayacağını da raporladıklarını anlatan Ottan, "Bu yıl bize gelen toprak analiz sayısı 30 bin civarında. Kayıtları tamamlayan numuneler de var ama ben bu sayının 100 binleri bulacağını düşünüyorum. 184 kuruluştan bazıları bu analizi ücretsiz, bazıları da uygun ücretle yapıyor. Biz 184 laboratuvarların adreslerini ve hangi analizleri yaptıklarını portalımızda ilan ediyoruz. Çiftçilerimiz kendi illerindeki yetkili toprak analiz laboratuvarını bu portala bakarak iletişime geçerek detaylı bilgiyi öğrenebiliyor" dedi.