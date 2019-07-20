Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı da son durum hakkında açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaraları sarmak üzere çalışmaların sürdüğünü belirtirken, kaybolan 6 kişi için ise tüm imkanların seferber edilerek çalışmalara devam edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Düzce'de 17 Temmuz günü başlayan ve metrekareye ortalama 160 kilogramın üzerinde düşen yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmişti. Selden en çok etkilenen Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 4'ü çocuk toplam 7 kişinin kayıp olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu dün (Cumartesi günü) bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken diğer 6 kişi için ise tüm imkanlar seferber edilerek çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri'ne ait iş makineleri de taşkın yaşanan bölgelerde sabahın ilk ışıkları ile çalışmalarına yeniden başladı. Ankara Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Samsun, Edirne, İstanbul, Isparta, Kastamonu ve Balıkesir DSİ Bölge Müdürlüklerinden de sevk edilen ekiplerle; toplamda 60 adet iş makinası ve ekipman ile 100 kişilik bir ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetleri ile alakalı zararların giderilmesi noktasında oluşturulan 16 ekip de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.”