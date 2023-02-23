Tarım ve Orman Bakanlığınca deprem bölgesinde gıda denetimleri yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından, Tarım ve Orman Bakanlığınca, AFAD koordinasyonunda bölgede çok sayıda ekip görevlendirildi. Bakanlığa bağlı 13 bin 673 personel ve 4 bin 743 adet makine-ekipman, deprem bölgesinde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma dahil, birçok alanda çalışma gerçekleştiriyor. Bölgedeki personelden bin 21'i de depremzedelere sunulan beslenme hizmetlerinin uygunluğunu denetlemek üzere gıda ve kontrol çalışması yürütüyor.

Bölgede 10 bin 909 gıda denetimi yapıldı

Çalışmalar kapsamında, ekipler, deprem bölgesinde bugüne kadar, 10 bin 909 gıda denetimi yaptı. Bu denetimlerin 4 bin 257'si ekmek üretim yerlerine, 2 bin 353'ü gıda depolarına, 2 bin 68'i mobil mutfaklar dahil yemek üretim yerlerine, bin 803'ü yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlere, 370'i de yardım tırlarına yönelik gerçekleştirildi. Alınan 58 ihbar-şikayet üzerine de ekipler gerekli kontrolleri yerine getirdi.

Bölgede 71 seyyar mutfak kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki vatandaşların güvenli gıdaya erişimi amacıyla tedbir almanın yanı sıra, bu illerde kurduğu 71 seyyar mutfak ile depremzedelere sıcak yemek, su, süt, meyve suyu ve ekmek dağıtımı da yapıyor.