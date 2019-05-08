Tarım ve Orman Bakanlığından üretici ve yatırımcılara 60 milyon euroluk hibe

Bakan Bekir Pakdemirli, süs bitkileri, arıcılık ve kültür balıkçılığı sektörlerinin destekleneceğini açıkladı.

IPARD-II 6. başvuru çağrı ilanı toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve davetlilerin katılımı ile Ankara Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Biz kırsalı uzak bir diyar olarak görmüyoruz, gidilmeyen görülmeyen yerler olarak görmüyoruz. Biz kırsalı üretimin kucağı, kalkınmanın merkezi olarak görüyoruz. Kırsaldaki yatırımları arttırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir hibe paketini bugün açıklayacağız. Yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkemize katma değer sağlayan her girişimcimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“IPARD programında vergi muafiyeti de söz konusu”

IPARD programının bütçesini ve şartlarını açıklayan Bakan Pakdemirli, ”IPAR programı uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumumuz (TDK) 42 ilimizde hibelerini yatırımcılarla buluşturuyor. IPARD sayesinde kırsal 10 milyar tutarında yatırım yapıldı. 60 bin yeni istihdam oluşturuldu. IPARD programında vergi muafiyeti de söz konusu, bu muafiyetin yatırımcıya büyük bir katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. IPAR'daki 6. çağrı ile toplam 60 milyon euro, yani 400 milyonluk hibeyi üreticimize ve yatırımcımıza sunuyoruz. 60 milyon euronun yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“Süs bitkileri mantarlı fide ve çiçek soğan üretimlerini destekleyeceğiz”

Hangi sektörleri destekleyeceklerini açıklayan Bakan Pakdemirli, ”Bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri mantarlı fide ve çiçek soğan üretimlerini destekleyeceğiz. Ülkemizin önemli bir potansiyele sahip olduğu arıcılık ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi yatırımını da destekleyeceğiz. Kültür balıkçılığını yenilenebilir enerji tesisleriyle kooperatif üretici örgütlerini bu çağrı kapsamında destekliyoruz” dedi.

Yatırımcıların işlerini kolaylaştırdıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, ”Biz IPARD kapsamında kredi vermiyoruz, borç vermiyoruz. Biz hibe veriyoruz. Yani geri ödemesi olmayan yatırım desteği veriyoruz. Amacımız belli, rekabetçi AB standartlarında teknoloji kullanımı yüksek istihdam oluşturmuş işletmeleri ülkemize kazandırmak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yatırımcılarımızın bu hibeden rahatlıkla faydalanabilmesi için bu yıl önemli kolaylıklar getirdik” ifadelerini kullandı.

“Buradan 5. başvuru tarihi ile ilgili yatırımcımıza müjde vermek istiyorum”

IPARD programından yararlanmak isteyenlere müjde veren Bakan Pakdemirli, ”16 Şubat'ta açıkladığımız 5. başvuru çağrısı da devam ediyor. Buradan 5. başvuru tarihi ile ilgili yatırımcımıza müjde vermek istiyorum. 101 nolu tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına girerek yatırımlar tedbirine son başvuru tarihi 17 Mayıs'tı, 2 hafta uzattık, son başvuru tarihi 31 Mayıs tarihi oldu. 103 nolu balık ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımların ise son başvuru tarihi 24 Mayıs'tı, bunun da başvuru tarihini 13 Haziran'a kadar uzattık. Ama bu süreyi daha fazla uzatmayacağız” diye konuştu.

Programın sonunda açılış kurdelesi kesildi.