Tarımda yapay zeka dönemi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin iş birliğiyle ‘Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020' gerçekleştirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle İzmir'de düzenlenen ‘Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020'de, başlıklardan biri de tarımda yapay zeka oldu.

Kongrede, başta sağlık olmak üzere çeşitli konularda yapay zeka üzerine çeşitli paneller ve etkinlikler düzenlendi. Gıda ve tarımda yapay zekanın da tartışıldığı kongrede; yerli ve yabancı bilim insanlarının da yer aldığı yaklaşık 750 katılımcı ağırlandı. Üç gün süren kongre ve etkinliklere; Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sağlık Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Dr. Şuayip Birinci, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şenel Komsuoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Yrd. Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, Microsoft Teknolojiden Sormlu Başkanı Onur Koç, Turkcell Yapay Zeka Analitik Çözümler Direktörü İnanç Çakıroğlu, TUSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, , tıp ve teknoloji dünyasından bilim insanları katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi ve erken teşhis gibi uygulama alanları bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yapay zeka ile sağlıkta verilerin ve tecrübelerin çok kolaylıkla diğer insanlara aktarılabildiğini belirterek, “Teknoloji ne kadar hızla ilerlerse ilerlesin hekimliğin yerini alamayacak ama tıpta daha çok kullanılır hale gelecek” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 2020 yılında her 73 günde sağlık alanındaki verinin 2 katına çıktığını belirterek, yapay zekanın da en çok etkileyeceği alanların başında sağlık konusunun geldiğini aktardı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan da sağlık alanındaki teknolojik gelişmenin dünyanın geleceğini etkileyeceğini, konuyla ilgili eğitim alan genç araştırmacıları desteklediklerini ifade etti.

“Tarım ve gıda olmadan sağlık da olmaz”

Kongrenin düzenleme kurulunda yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Yrd. Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, “Klinisyenlerin Gözüyle Yapay Zeka -1” panelinde oturum başkanlığı yaptı. Ahu Pakdemirli, kongrenin sağlıkta yapay zekayla ilgili olduğunu ancak tarım ve gıda olmadan sağlığın da olamayacağının altını çizdi.

Tarımda üretim ve satışta yapay zeka

Kongre kapsamında, tarımda yapay zeka kullanımı konusunda bir sunum yapıldı. Sunumda; tarımın istihdam açısından Türkiye'de önde gelen sektörlerden biri olduğu belirtilerek, daha verimli ve etkin çözümler üreten yapay zeka teknolojilerinin tarım ve kırsal kalkınma açısından önemli olduğu vurgulandı.

Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımsal faaliyetlerden elde edilen verim ve üretimin tam olarak yeterli olmadığı ifade edilen sunumda, bu nedenle tarım ve kırsal kalkınmada üretim ve verimliliği artırmak için yapay zekâ teknolojilerinin geliştirildiği, üretim ve satış stratejilerinin belirlenmesinde yapay zekâ optimizasyon tekniklerinden faydalanıldığı dile getirildi.

Sunumda, günümüzde uydu ve hava araçlar ile otonom araçlar ve robotik sistemlerin tarımsal faaliyetlerde çok yaygın bir şekilde kullanıldığı ve akıllı tarım uygulamaları sayesinde çiftçilerin, tablet ya da telefon vasıtasıyla uzaktan tarlalarını kontrol edebildiği ve sulama, nem, ısı gibi birçok işlemi mobil uygulamalar ile takip edebildiği ifade edildi.

Akıllı tarımla birlikte, üretimde hız ve kazancın arttığı, çevre kirliliğinin azaltılarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunulduğu, su gibi doğal kaynakların israf edilmediği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının akıllı tarım ve tarımda yapay zeka kullanımı konusunda yaptığı çalışmalar da detaylı olarak katılımcıların bilgisine sunuldu.

Süneyle mücadeleye yapay zeka katkısı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 40 yıllık tarımsal ve meteorolojik verilerle yaptığı yapay zeka destekli yazılım ile sünenin hangi tarlaya ineceği tespit edilerek, acil müdahale yapılabildiği ifade edildi. Buna göre süneyle mücadele konusunda Kırşehir ve Aksaray'a yapılan saha denemelerinde yüzde 96 başarı sağlandığı, bu yıl ise Konya Ovasında hububat ekili arazilerde deneme yapılacağı, başarı sağlanması durumunda ülke geneline yaygınlaştırılacak. Ayrıca, sera içerisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilaçlama makinesinin de 2020 yılında hizmete gireceği belirtildi.

Kongre alanına getirilen yerli insansı robotlar katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, Ahu Pakdemirli katılımcılara insan organlarının resmedildiği tablo hediye etti. Tarım ve Ormana Bakanı Bekir Pakdemirli ise kongreye telgraf gönderip, yurtdışı programı nedeniyle katılamadığını belirterek, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.