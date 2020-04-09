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Tarımdan COVİD-19 Türkiye Web Portalına destek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerde çalışan araştırmacılar, TÜBİTAK’ın kurduğu COVİD-19 Türkiye Web Portalına tıbbi ve aromatik bitkiler konusuyla ilgili gelen projeleri inceliyor, ıslah ve agronomi gibi konularda destek sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerde çalışan araştırmacılar, TÜBİTAK'ın kurduğu COVİD-19 Türkiye Web Portalına tıbbi ve aromatik bitkiler konusuyla ilgili gelen projeleri inceliyor, ıslah ve agronomi gibi konularda destek sağlıyor.


Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK'ın sanal ortamda yeni tip korana virüse karşı araştırma ekosistemini bir araya getirmek ve yararlı bilgilerin paylaşılması amacıyla kurduğu COVİD-19 Türkiye Web Portalına (https://covid19.tubitak.gov.tr) tarımsal konularda destek veriyor.


Bu kapsamda, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışan 15 araştırma enstitü müdürlüğündeki araştırmacılar, oluşturulan portal üzerinden gelen “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” ile ilgili öneri, fikir ve proje konularını inceliyor ve olası tıbbi ve aromatik bitkilerde ıslah, agronomi, kalite ve kültüre alma, içerik analizi konularında gelen taleplere yardımcı oluyor.


Ayrıca, özellikle tıbbi aromatik bitkilerin alternatif tıptaki kullanım alanları konusunda sorulan sorular da yine araştırmacılar tarafından cevaplandırılıyor.

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