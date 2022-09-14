Tarımın kalbi 25. kez Gölbaşı'nda atacak

Tarım Sektörü 15-18 Eylül'de AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı'nda buluşacak. Geçen sene söz verip yaptıkları Uluslararası Tarım Fuarını bu sene tekrar Gölbaşı'nda düzenlediklerini açıklayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı hak ettiği yere gelecek” dedi.

Balkanlar'dan Türk cumhuriyetlerine uzanan coğrafyanın, en büyük buluşma noktası AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı, 15 Eylül günü saat 13.00'te yapılacak açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açacak. Organizasyon yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya getirecek. Hedeflerinin 100 bin kişiyi Gölbaşı'nda ağırlamak olduğunu belirten Başkan Şimşek, bu sayede Ankara'nın ve Gölbaşı'nın ekonomisine katkı yapılacağını vurguladı. Gelen turistlerin Gölbaşı'nın güzelliklerini görmelerini amaçladıklarını belirten Şimşek, “Ankara'yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ödüllü Höşmerim, Süt Sağım, En İyi Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışmaları Düzenleyecek

25. Tarım Fuarı kapsamında Gölbaşı Belediyesi, fuar alanında birbirinden renkli yarışmalar düzenleyecek. Ankara'da da meşhur olan Höşmerim tatlısı, Süt Sağım, en iyi elma ve domates yetiştiriciliği yarışmalarında ilk üçe girenlere ödüller verilecek. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara da plaket ve sürpriz hediyeler verilecek.

“El ele omuz omuza Gölbaşı'nı hak ettiği yere getireceğiz”

15-18 Eylül tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya Yolu 10. kilometre Oğulbey'de bulunan Gölbaşı Belediyesi Fuar Alanı'nda organizasyonun devam edeceğini söyleyen Şimşek, “El ele omuz omuza, başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi büyüklerimiz ile muhtarlarımızla birlikte Gölbaşı'nı hak ettiği yere getireceğiz” açıklamasında bulundu.

Gölbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleşecek, bünyesinde tarım, hayvancılık, su ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran AGROTEC 2022'de; tarım makineleri, traktör ve ekipmanları, iş makineleri, ürün depolama makineleri, sulama ekipmanları, tarım ilaçları, gübre, organik tarım, sera, sebze ve meyve fidancılığı, hayvancılık, drenaj teknolojileri, peyzaj ve tarıma dair tüm ürünler yerlerini alacak.