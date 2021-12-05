TARIMKON Başkanı Yüksel: "Atıl tarım arazilerinden ekonomiye yıllık 13 milyar lira katkı sağlanabilir"

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, "Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlanabilir” dedi.

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yüksel, tüketilen gıdanın yüzde 90'dan fazlasının topraktan üretildiğini söyledi. Türkiye'nin bitkisel üretim noktasında önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Yüksel, bitkisel üretimin artmaya devam etmesi için toprağın doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Hakan Yüksel, 2020'de yaklaşık 1,5 milyon hektarda toprak muhafaza çalışması gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Toprakların korunması için yapılan çalışmalar önce ülkemiz sonra üreticilerimiz açısından son derece önemli. Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Artan nüfus ve ihtiyaçların karşılanması için bir karış toprağın bile önemi büyük. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlayacağı gibi ihracatımızı da artırarak ülkemize döviz kazandırabilir" ifadelerine yer verdi.

Bölünen tarım arazilerinin ülke ekonomisine faydası olmadığının altını çizen Yüksel, toprak analizlerinin da doğru yapılması gerektiğine işaret ederek, "Toprak analizi, alınacak verimi artırır. Yanlış ve fazla gübre kullanılmasını engeller. Bu sayede toprağın ömrü daha uzun olur. Toprak kalitesinin artması ürünü de daha kaliteli hale getirir. Toprağın doğru kullanılmasıyla milli üretimimiz de yükselir" dedi.

"Erozyonla mücadelede ağaçlandırma önemli"

Erozyonla taşınan toprak miktarının Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla 2023'te 130 milyona indirilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Yüksel, toprak kayıplarının engellemesinin mera alanlarının artmasını sağladığını ifade etti. Yüksel, erozyonla mücadelede ağaçlandırma ve mera ıslahı çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

“Ekonomik kurtuluş savaşının en önemli cephelerinden biri de tarım”

Tarımın ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten TARIMKON Başkanı Yüksel, "Ekonomik kurtuluş savaşının en önemli cephelerinden biri de tarım. Tarımın olmazsa olmazı da toprak. Teknolojiyi ve bilimi de kullanarak topraklarımıza sahip çıkabilir, böylece tarımsal üretimimizi arttırabiliriz. Tarımsal üretimi artan, kendi kendine yeten bir ülke olarak tarımsal ihracatımızı da artırarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşına da tarımsal üretimle de katkı verebiliriz. Tarım sektöründe ihracat artarak devam ediyor. Açıklanan verilere göre sektörde geçen ay yaklaşık 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Tarım ihracatı geçen ay yapılan ihracatın içinde yüzde 14,2'lik paya sahip oldu" şeklinde konuştu.