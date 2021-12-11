Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi iade ediliyor

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızca Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi hususundaki Gelir Vergisi Genel Tebliği 10 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla söz konusu tebliğ hükümlerinden faydalanacak olan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz hiç zaman kaybetmeden bulundukları İl ve İlçelerdeki Vergi Dairelerine bizzat giderek ya da e-devlet üzerinden başvurarak gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir hak kaybı olmaması için mağduriyet yaşamamak adına bu hususu tüm çiftçilerimiz başta olmak üzere 280 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimiz adına da önemsiyor ve hassas davranmalarını bekliyoruz "dedi.

Genel Başkan Çelik, Vergi Dairelerine yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlara da vurgu yaparak " Öncelikle Vergi Dairesine giderken başvuru dilekçesinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Yetiştirici ve Çiftçilerimiz bağlı bulundukları Birlik ve Odalardan temin edebilirler. Ayrıca çiftçi ve yetiştiricilerimiz dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verebileceklerdir. Onun için zaman kaybetmeden bu işlemlerin yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Çelik, günümüz ekonomik şartlarında ödemede bulunulacak vergi iadesinin üretici ve yetiştiricilere rahat bir nefes aldıracağını belirterek " Özellikle son iki yıldır yaşadığımız pandemi başta olmak üzere kuraklık ve girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle üreten yetiştiren çiftçilerimiz çok zor günler geçirmekteydi. Buna rağmen de inatla üretmeye gayret ettiklerini tüm kamuoyu rahatlıkla görmektedir. Dolayısıyla üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin vergi iadesinden dolayı ellerine sıcak para geçmesi bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Bu bakımdan özellikle ve ısrarla bir kez daha uyarmak istiyorum. 31 Aralık tarihini geçirmeden Vergi Dairelerine başvurularını yapsınlar" ifadesini kullandı.

Genel Başkan Çelik, yaptığı açıklamada; “2016 - 2020 yıllarında çiftçilere ödenen bitkisel desteklerden yüzde 4, hayvancılık desteklerinden ise yüzde 2 oranında kesilen gelir vergisi tutarlarının çiftçilerimize ve özellikle zor şartlarda, dağda bayırda, karda kışta, güneşte sıcakta, ahırda ağılda bin bir emekle hayvancılık ile geçimini sağlayan üreticilerimize ve yetiştiricilerimize can suyu olacaktır“diye konuştu.

Çelik; “ Son 5 yılın tarımsal desteklemeleri göz önüne alındığında; çiftçilerimize toplam 79,3 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme tutarının yaklaşık 21,5 milyar TL tutarı hayvancılık destekleme ödemeleri, 57,8 milyar TL tutarının ise bitkisel desteklemesi olarak çiftçilere ödenmiş, hayvancılık desteklemelerinden kesilen gelir vergisi tutarlarının yaklaşık 500 milyon TL., bitkisel desteklemelerden kesilen gelir vergisi tutarlarının ise yaklaşık 2,5 milyar TL olmak üzere toplam 3 milyar TL tutarında bir meblağın çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize iade edileceğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu manada üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye yetiştiricilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Çelik, açıklamasını vergi iadesinden faydalanacak olan üreticilere ve yetiştiricilere hayırlı olması temennileriyle bol kazançlar dileyerek tamamladı.