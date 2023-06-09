Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 61 milyon 227 bin 656 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 39 milyon 654 bin 950 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 23 milyon 135 bin 235 lira olarak açıklandı.