Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Polatlı-Beyceğiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Çıbık (62), kontrolünü kaybettiği 06 BJV 282 plakalı aracıyla önce taklalar atmaya başladı. Metrelerce savrulan araç yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra durabildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Çıbık'ın hayatını kaybettiğini belirlerken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.