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Tartıştığı akrabasına sinirlendi, arabasını üzerine sürdü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde akrabası ile tartışan bir kişi aracına bindikten sonra aracı ile akrabasına çarparak kaçtı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde akrabası ile tartışan bir kişi aracına bindikten sonra aracı ile akrabasına çarparak kaçtı.


Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı köyünde gerçekleşen olayda, akraba oldukları öğrenilen Yaşar K. ve Naci B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından taraflar araya giren vatandaşlara rağmen birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra öfkelenen Yaşar K. aracına binerek akrabası olan Naci B.'nin üzerine sürdü ve çarptı. Naci B.'ye çarparak hafif şekilde yaralanmasına sebep olan Yaşar K. olay yerinden aracı ile uzaklaşarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından yakalanarak ifadesi alınan Yaşar Kılıçman adliyeye sevk edildi.


Naci B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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